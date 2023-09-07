ABD'de bir mahkum duvardan tırmanarak hapishaneden kaçtı - Son Dakika

ABD'de bir mahkum duvardan tırmanarak hapishaneden kaçtı

Son Güncelleme: 07.09.2023 10:30

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde cinayetten ömür boyu hapis cezası alan bir mahkum duvardan tırmanarak hapishaneden kaçtı.

West Chester, Pensilvanya'daki yetkililer, bir duvara tırmandıktan sonra hapishaneden kaçan cinayet zanlısı için insan avını hızlandırdı.

HAPİSHANEDEN KAÇTI

Aslen Brezilyalı olan Danelo Cavalcante, 31 Ağustos Perşembe günü Chester İlçe Hapishanesinden kaçtı. Kaçağın hapishaneden yaklaşık 3,2 km uzakta, yoğun ormanlık bir kırsal alanda olduğu düşünülüyor. Cavalcante eski kız arkadaşını öldürmekten suçlu bulundu. Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı .

HALK TEHLİKE KARŞISINDA UYARILDI

Pensilvanya Eyalet Polisi Yarbay George Bevins kaçağın tehlikeli kabul edildiği konusunda uyardı. Yetkililer, bölge sakinlerine Cavalcante'nin saklanabileceği boş mülklerden uzak durmalarını ve boş evlerin aranması için polisle iletişime geçmelerini istedi.

Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk ABD'de bir mahkum duvardan tırmanarak hapishaneden kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de bir mahkum duvardan tırmanarak hapishaneden kaçtı - Son Dakika
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