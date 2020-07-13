ABD'de bir müşteri restoran çalışanlarına 1000 dolar bahşiş bıraktı - Son Dakika

ABD'de bir müşteri restoran çalışanlarına 1000 dolar bahşiş bıraktı

ABD'nin New Jersey kentinde bir restoranın müşterisi, koronavirüs salgını sebebiyle zor günler geçiren çalışanlara 1000 ABD Doları bahşiş bıraktı.

ABD'nin New Jersey kentinde bir restoranın müşterisi, koronavirüs salgını sebebiyle zor günler geçiren çalışanlara 1000 ABD Doları bahşiş bıraktı. Duygulanan restoran çalışanları, müşterinin bu jestini basınla paylaştı.

New Jersey'de 'The Starving Artist' (Açlıktan Ölen Sanatçı) adlı restoranın sahibi Arnold Teixeira basına yaptığı açıklamada, bahşişi bırakan müşterinin 2001 yılından itibaren restoranlarına geldiğini belirtti. Teixeira, düzenli gelen müşterinin hesap pusulasının bahşiş bölümüne '1000' ABD Doları yazdığını ve garsonun bunu görünce ağlamaya başladığını ifade etti.

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Restoran sahibi Teixeira, "Hesap pusulasını gören diğer garson da ağlamaya başladı. Sonra ben gördüm ve bende dayanamadım ağlamaya başladım. Bizim için gerçekten çok zor günler" dedi.

'ZOR GÜNLERDE ÇALIŞTIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM'

Koronavirüs salgını sırasında zor günler yaşayan restoran çalışanlarına bir de not bıraktı. Hesap pusulasının arkasına yazılan notta "Bu zor günler boyunca çalıştığınız için çok teşekkür ederim. Lezzetli yemekler, sıcak gülümsemeler ve harika bir atmosfer için minnettarız ... Hepinizi çok takdir ettiğimizi lütfen bilin. Starving Artist olmadan iyi bir yaz olamaz" ifadeleri yer aldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, New Jersey, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de bir müşteri restoran çalışanlarına 1000 dolar bahşiş bıraktı - Son Dakika Dünya
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