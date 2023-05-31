ABD'de bir öğretmenin 13 yaşındaki öğrenciyi istismarını cinsel ilişki oyuncakları ortaya çıkardı

ABD'nin Minnesota eyaletinde beden eğitimi öğretmeni olarak çalışan 24 yaşındaki Lindsey Schneeberger ile 13 yaşındaki ismi açıklanmayan öğrencisinin arasındaki ilişki ülkede büyük yankı uyandırdı. Çocuğun evinde bulunan ve öğretmeninin hediye ettiği öne sürülen cinsel ilişki oyuncaklarını ortaya çıkınca, 24 yaşındaki Lindsey Schneeberger tutuklandı.

ANNESİNİN MESAJLARI FARK ETMESİYLE SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ

ABC 6 News'te yer alan habere göre öğretmen ve öğrencinin 3 kez cinsel birliktelik yaşamak için Schneeberger'in evine gittiği öğrenildi. 13 yaşında olduğu belirtilen öğrencinin cinsiyeti ve kimliğiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmezken; annesinin çocuğunun telefonunda öğretmene ait mesajları fark etmesiyle soruşturma derinleşti. Öğrencinin ifadesindeki, "Bana hep oyuncak alıyordu" ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Schneeberger'in 2023 yılının mart ayında istifa etmesine rağmen devam eden soruşturmanın sonucunu beklemeden başka bir okulda çalışmaya başladığı belirtildi. Gözaltı Merkezi'ne götürülen 24 yaşındaki öğretmen, 75 bin dolar kefaletle tutuluyor. Kadının soruşturması devam ediyor.