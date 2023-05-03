Çöp konteynerinden fırlayan ayı, okul bahçesini birbirine kattı

ABD'nin Batı Virginia eyaletindeki Nicholas ilçesinde bulunan Zela İlkokulu'nda okul müdürü James Marsh, okul bahçesindeki çöp konteynerinin kapağında bulunan kilidi açtı.
Görüntülerde, kilidin açılmasıyla siyah bir ayının aniden konteynerden dışarıya atladığı görüldü. Ayıyla göz göze gelen Marsh, konteynerin yanından panikle koşarak uzaklaştı.
Görüntülerde, ayının konteynerden çıktıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü. Marsh ve kapıyı açan meslektaşı ise yaşanan olayı gülerek karşıladı.
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