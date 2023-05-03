Çöp konteynerinden fırlayan ayı, okul bahçesini birbirine kattı - Son Dakika
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Çöp konteynerinden fırlayan ayı, okul bahçesini birbirine kattı

03.05.2023 11:40

ABD'de bir okul müdürünün bahçedeki çöp konteynerini açmasıyla birlikte siyah bir ayı dışarı fırladı. Okul müdürü arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaşırken, ayı ise bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

ABD'nin Batı Virginia eyaletindeki Nicholas ilçesinde bulunan Zela İlkokulu'nda okul müdürü James Marsh, okul bahçesindeki çöp konteynerinin kapağında bulunan kilidi açtı.

KİLİDİ AÇMASIYLA AYI DIŞARI ATLADI

Görüntülerde, kilidin açılmasıyla siyah bir ayının aniden konteynerden dışarıya atladığı görüldü. Ayıyla göz göze gelen Marsh, konteynerin yanından panikle koşarak uzaklaştı.

Okul bahçesinde ayı paniği! Çöp konteynerini açmasıyla dışarı fırladı

İKİSİ DE AYRI YERE KAÇTI

Görüntülerde, ayının konteynerden çıktıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü. Marsh ve kapıyı açan meslektaşı ise yaşanan olayı gülerek karşıladı.

Okul bahçesinde ayı paniği! Çöp konteynerini açmasıyla dışarı fırladı
Kaynak: DHA
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Amerika Birleşik Devletleri, Batı Virginia, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çöp konteynerinden fırlayan ayı, okul bahçesini birbirine kattı - Son Dakika
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