ABD'de bir ördek çiftliğinde kuş gribine rastlandı - Son Dakika
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ABD'de bir ördek çiftliğinde kuş gribine rastlandı

08.04.2022 10:29
ABD'de bir ördek çiftliğinde kuş gribine rastlandı

ABD'nin Indiana eyaletindeki bir ördek çiftliğinde kuş gribi tespit edildi.

ABD'nin Indiana eyaletindeki bir ördek çiftliğinde kuş gribi tespit edildi.

Indiana Hayvan Sağlığı İdaresinden yapılan açıklamada, eyaletin Elkhart bölgesindeki ticari ördek çiftliğindeki hayvanlardan numune alındığı belirtildi.

Açıklamada, laboratuvara gönderilen bu numunelerin sonuçlarının, virüs açısından varsayımsal olarak pozitif çıktığı ifade edildi.

Numunelerin, ABD Tarım Bakanlığına bağlı Ulusal Veterinerlik Hizmetleri Laboratuvarı'na gönderildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu çiftlikte 4 bin dolaylarında kanatlı hayvan olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ördeklerin itlaf edilip edilmeyeceğine dair bilgi verilmedi.

Yetkililerin bölgedeki diğer çiftliklerdeki kanatlı hayvanlardan da numune alınması için çalışmalara başladığına dikkati çekilen açıklamada, salgının acil halk sağlığı sorunu olmadığı vurgulandı.

Yıl başından bu yana, ABD'nin birçok eyaletindeki tavuk ve hindi çiftliklerinin yanı sıra Indiana'nın Dubois ve Greene bölgelerindeki 6 hindi çiftliğinde kuş gribi salgını yaşanmıştı.

Indiana, ülkedeki en çok ördek üretiminin yapıldığı eyalet olarak biliniyor.

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Kaynak: AA

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