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ABD'de bir papazın 20 yılı aşkın süredir yaptığı vaftizler geçersiz sayıldı - Son Dakika

ABD'de bir papazın 20 yılı aşkın süredir yaptığı vaftizler geçersiz sayıldı

15.02.2022 14:47
ABD'de bir papazın 20 yılı aşkın süredir yaptığı vaftizler geçersiz sayıldı

ABD'de bir papazın 20 yıldan fazla bir süre yanlış kelime kullanarak yaptığı vaftizler geçersiz kabul edildi.

ABD'de bir papazın 20 yıldan fazla bir süre yanlış kelime kullanarak yaptığı vaftizler geçersiz kabul edildi.

CNN'in haberine göre, Phoenix Piskoposluğundan Piskopos Thomas Olmsted, bir Katolik rahibin, kilise soruşturmasıyla 20 yılı aşkın kariyeri boyunca geçersiz vaftizler yaptığı tespit edildikten sonra istifa ettiğini söyledi.

Olmsted, binlerce vaftiz gerçekleştiren Peder Andres Arango'nun, "Seni Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına vaftiz ediyoruz." dediğini ancak "vaftiz ediyoruz" yerine "vaftiz ediyorum" demesi gerektiğini açıkladı.

Kilise cemaatine açıklamada bulunan Olmsted, "Biz ifadesini kullanmanın sorunu şu; bir kişiyi vaftiz eden topluluk değil, Mesih'tir ve tüm ayinlere başkanlık eden yalnızca odur, dolayısıyla vaftiz eden de Mesih İsa'dır." ifadesini kullandı.

Olmsted, Vatikan'ın İnanç Doktrini Cemaati'nin ( Vatican's Congregation for the Doctrine of the Faith) 2020'de "biz" ifadesiyle gerçekleştirilen vaftizlerin geçersiz olduğunu ve bu kişilerin yeniden vaftiz edilmesi gerektiğini doğruladığını söyledi.

Arango, piskoposluğun sitesinde yaptığı açıklamada, "Bir rahip olarak yanlış bir formül kullanarak rahipliğim boyunca geçersiz vaftizler yaptığımı öğrenmek beni üzüyor. Yaptığım hatanın cemaatinizdeki ve başka yerlerdeki sayısız insanı nasıl etkilediğini görmekten çok pişmanım." ifadesine yer verdi.

Vaftizinin geçersiz olduğuna inananlar için bir web sitesi kuran piskoposluğun sözcüsü Katie Burke, bazı vaftiz tekrarlarının şimdiden gerçekleştiğini belirtti.

Piskoposluğun web sayfasına göre, vaftiz ayinlerin ilki olduğu için bu hata, bazı kişilerin diğer ayinleri tekrarlaması gerekeceği anlamına geliyor.

Kariyerine 1995'te Brezilya'da başlayan rahip Arango, mesleğine devam edecek ve zamanını vaftizi geçersiz sayılanlara yardım etmeye adayacak.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Katolik, Phoenix, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de bir papazın 20 yılı aşkın süredir yaptığı vaftizler geçersiz sayıldı - Son Dakika


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