Son Dakika Haberleri: ABD'de bir silahlı saldırı daha: 1 yaralı
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ABD'de bir silahlı saldırı daha: 1 yaralı

1 saat önce

ABD'nin Louisiana eyaletinde bir mağazaya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, saldırgan gözaltına alındı.

ABD'de bir silahlı saldırı daha: 1 yaralı, System.String[]
ABD'nin Louisiana eyaletinde bir mağazaya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, saldırgan gözaltına alındı.

ABD'nin Louisiana eyaletinde Baton Rouge şehrinde bir mağazaya silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve polis helikopteri sevk edildi. Yapılan operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Saldırı sonrası kolluk kuvvetleri, bölgedeki diğer mağazaları da kontrol etmeye başladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:09 Kaynak: İHA
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