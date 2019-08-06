ABD'de bir silahlı saldırı daha: 1 yaralı
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ABD'nin Louisiana eyaletinde bir mağazaya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, saldırgan gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:35 Kaynak: İHA
ABD'nin Louisiana eyaletinde bir mağazaya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, saldırgan gözaltına alındı. ABD'nin Louisiana eyaletinde Baton Rouge şehrinde bir mağazaya silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve polis helikopteri sevk edildi. Yapılan operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Saldırı sonrası kolluk kuvvetleri, bölgedeki diğer mağazaları da kontrol etmeye başladı. ABD'nin Teksas
ve Ohio
eyaletlerinde düzenlenen iki farklı silahlı saldırı olayında 31 kişi hayatını kaybetti.
(İHA)
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