Daha sonra Vali Larry Hogan tarafından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD'de bir şirketin üretim tesisine giren silahlı saldırgan 3 kişiyi öldürdü - Son Dakika

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