ABD'de Bir Süpermarkete Silahlı Saldırı: 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de Bir Süpermarkete Silahlı Saldırı: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

15.05.2022 15:44
ABD'de Bir Süpermarkete Silahlı Saldırı: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

BUFFALO, 15 Mayıs (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Buffalo kentinde yaşanan silahlı saldırı sonrası olay yerinde çalışan polisleri gösteren cep telefonuyla çekilmiş fotoğraf, 15 Mayıs 2022.

BUFFALO, 15 Mayıs (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Buffalo kentinde yaşanan silahlı saldırı sonrası olay yerinde çalışan polisleri gösteren cep telefonuyla çekilmiş fotoğraf, 15 Mayıs 2022. Yerel emniyet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, silahlı bir saldırgan Cumartesi günü New York eyaletinin Buffalo kentindeki bir süpermarkette 10 kişiyi öldürdü ve üç kişiyi de yaraladı. (Fotoğraf: Zhang Jie/Xinhua)

YORUMLAR
500
ABD'de 10 kişiyi öldüren ırkçı katilden 180 sayfalık manifesto: ABD ve Avrupa'daki Türkleri işgalci olarak nitelemiş ABD'de 10 kişiyi öldüren ırkçı katilden 180 sayfalık manifesto: ABD ve Avrupa'daki Türkleri işgalci olarak nitelemiş New York'ta canlı yayında silahlı saldırı: En az 10 kişi öldü, çok sayıda yaralı var New York'ta canlı yayında silahlı saldırı: En az 10 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

New York, Buffalo, Saldırı, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel ABD'de Bir Süpermarkete Silahlı Saldırı: 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
15:58 Eurovision tarihinin en çok dinlenenleri açıklandı: Manga ilk 10'da
15:52 Bakan Karaismailoğlu: Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur, sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz
15:42 Kocaeli'de sokak kavgasında tek yumrukla nakavt
15:40 Fenerbahçe'nin yeni transferi Ensar Brahic tribünde!
15:38 Erdoğan Bayraktar imalı paylaşımına açıklık getirdi: Erdoğan'ın beni haksız yere attığına inanıyorum, ancak...
15:04 'Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kilodan 85 kiloya kadar düşmüş! İşte milyonların unutamadığı oyuncunun son hali
15:01 Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Bu iki ülke teröre destek veriyor, üyeliklerine karşıyız
14:58 UEFA sınavında büyük hayal kırıklığı: Zorbay Küçük sıfır çekti
14:29 Akşener, MHP'li siyasetçinin oğlunun düğününde nikah şahidi oldu! Konuşurken duygulanıp ağladı
14:14 Lyon; Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için el yükseltti: Yeni teklif 12 milyon euro
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 16:09:20. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de Bir Süpermarkete Silahlı Saldırı: 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement