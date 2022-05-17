ABD'de bir taksi şoförü, ırkçı yolcuları araca almadı - Son Dakika
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ABD'de bir taksi şoförü, ırkçı yolcuları araca almadı

17.05.2022 21:30
ABD'de bir taksi şoförü, ırkçı yolcuları araca almadı

NEW ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bir taksi şoförünün, ırkçı ifadeler kullanan iki yolcuyu aracına almaması sosyal medyada destek gördü.

NEW ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bir taksi şoförünün, ırkçı ifadeler kullanan iki yolcuyu aracına almaması sosyal medyada destek gördü.

Taksi şoförü James Bode'nin Facebook hesabından paylaştığı videoda, Leigh Valley bölgesinde aracına binen kadın yolcunun gülerek "Sen beyaz adam gibisin. İngilizce de konuşuyor musun?" şeklinde ifadeler kullandığı görüldü.

Kadının tavrının tamamen uygunsuz olduğunu söyleyen Bode, "Direksiyonda oturan bir beyaz olmasaydı ne fark ederdi?" şeklinde tepki gösterdi.

Bode, daha sonra kadından araçtan inmesini isteyerek dışarıda araca binmek üzere olan diğer erkek yolcuya da kendilerine hizmet vermeyeceğini söyledi.

Erkek yolcu, "Senin o kahrolası yüzünü dağıtacağım." diye tehditler savurdu.

Bode ise polisi arayacağını söyleyerek, yolcuları aracına almadı.

Araç içinde çekilen kamera görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Bode'un videosu 3,5 milyona yakın kişi tarafından izlendi.

Paylaşımın altına binlerce destekleyici yorum yaptı.

Bode'nin çalıştığı özel taksi çağırma şirketi Lyft de bir açıklama yaparak, "Bode'ye, bu hoşgörüsüz nefrete anında cevap verdiği ve ayrımcılık karşıtı politikalarımızı desteklediği için inanılmaz derecede minnettarız." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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