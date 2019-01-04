ABD'de Bir Türk Belediye Başkanı Seçildi
1 saat önce
ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Chatham Belediye Başkanlığına Cumhuriyetçi Parti'den Türk Tayfun Selen seçildi.
ABD
'nin New Jersey
eyaletine bağlı Chatham Belediye Başkanlığına Cumhuriyetçi Parti
'den Türk Tayfun Selen seçildi.
ABD'de göçmenlerin, özellikle Türklerin de yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaletinin 20 bin nüfuslu Chatham bölgesi komitesinde yapılan seçimlerde, belediye başkanlığına ABD vatandaşlığı da bulunan Türk mimar Tayfun Selen seçildi. İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Bölümü mezunu olan 47 yaşındaki Tayfun Selen, 22 yıl önce göçmen olarak geldiği ABD'de, politikaya atılarak yaşadığı Chatham'ın belediye başkanı seçildi.
Evli ve bir kız çocuğu babası olan Selen, 7 Kasım 2017'de Cumhuriyetçi Parti adayları arasından Chatham Belediye Komitesi üyeliğine seçilen ilk Türk olmuştu. Komitede yapılan belediye başkanlığı seçimini de kazanan Tayfun Selen, ABD'de bu göreve gelen ilk Türk oldu. - NEW JERSEY
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:41 Kaynak: İHA
ABD'de İlk Kez Bir Türk, Belediye Başkanı Seçildi
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