ABD'de bir Türk daha hayatını kaybetti - Son Dakika

ABD'de bir Türk daha hayatını kaybetti
6 saat önce
ABD'nin New York eyaletinde yaşayan iş adamı Gökmen Leventeli, korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.
ABD'nin New York eyaletinde yaşayan iş adamı Gökmen Leventeli, korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.
ABD'nin New York kentinde restoran işletmeciliği yapan 45 yaşında 3 çocuk babası Gökmen Leventeli'nin, korona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.
İş adamı Gökmen Leventeli, Galatasaray USA derneğinde de bir dönem başkanlığı yapmıştı. - NEW JERSEY
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:31 Kaynak: İHA
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