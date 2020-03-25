ABD'de bir Türk, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa ABD'de bir Türk, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

ABD'de bir Türk, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

6 saat önce

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 44 yaşındaki Türk, korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'de bir Türk, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti, System.String[]

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 44 yaşındaki Türk, korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.


ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Allentown kentinde yaşayan 3 çocuk annesi Berrin Güçlen'in yaklaşık 2 hafta önce pozitif çıkan test sonuçlarından sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti belirtildi. Son 1 haftadır komada olduğu belirtilen Güçlen'in geçtiğimiz yıllarda ağır bir zatürre geçirdiği belirtildi. 2 hafta önce korona virüs testi pozitif çıkan 44 yaşındaki 3 çocuk annesi Berrin Güçlen'in sürekli alışveriş yaptığı marketin 3 çalışanında da korona virüs görüldüğü açıklandı. Güçlen'in ailesi kızının alışveriş yaparken kasiyerden korona virüs kaptığını iddia etti.


50 yıldır ABD'de yaşayan 70 yaşındaki baba Nevzat Güçlen'in eşi ve damadına da korona virüs bulaşmasından dolayı aile Allentown kentindeki evlerinde doktor kontrolünde karantina da tutuldukları öğrenildi. - PENNSYLVANIA

Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:25 Kaynak: İHA

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