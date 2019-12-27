ABD'de bir Türk, silahlı soygunda öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa ABD'de bir Türk, silahlı soygunda öldürüldü - Son Dakika

ABD'de bir Türk, silahlı soygunda öldürüldü

6 saat önce

ABD'nin Virginia eyaletinin Manassas kentindeki bir restoranda çalışan bir Türk vatandaşı, iki silahlı soyguncu tarafından öldürüldü.

ABD'de bir Türk, silahlı soygunda öldürüldü, System.String[]

ABD'nin Virginia eyaletinin Manassas kentindeki bir restoranda çalışan bir Türk vatandaşı, iki silahlı soyguncu tarafından öldürüldü.


ABD'nin Virginia eyaletinin Manassas kentinde bir restoranda çalışan Yusuf Özgür, saat 02.30 sıralarında, çalıştığı restoranı soyan iki hırsız tarafından öldürüldü. Yetkililer, 38 yaşında ve iki çocuk babası Özgür'ün 10 yaşında bir erkek ve 16 yaşında bir kız çocuğu olduğunu aktardı.


Soygun sırasında restoranda 23 kişi olduğunu açıklayan yetkililerin verdiği bilgiye göre, soyguncular, müşteri ve çalışanlardan yere yatarak telefon ve cüzdanlarını teslim etmelerini istedi. Silahlı soyguncular, bu sırada restorana giren Yusuf Özgür'ü vurarak öldürdü ve 1 kişiyi de yaraladı. Polis, maskeli soyguncuların olay yerinden kaçtığını bildirirken, arama çalışmalarının başlatıldığını ve soyguncuları bulana ya da yerlerini ihbar edene 10 bin dolar ödül verileceğini ifade etti.


Öte yandan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da olaya dahil olarak, soruşturma başlattıklarını duyurdu. - VIRGINIA

Amerika Birleşik Devletleri, Virginia, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:52 Kaynak: İHA
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