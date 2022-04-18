ABD'de bir uçakta söylenen dini şarkı tartışmalara yol açtı - Son Dakika
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ABD'de bir uçakta söylenen dini şarkı tartışmalara yol açtı

18.04.2022 19:03
ABD'de bir uçakta söylenen dini şarkı tartışmalara yol açtı

NEW ABD'de yolcuların bulunduğu bir uçakta çekilen, Hristiyan bir grubun gitar eşliğinde dini şarkı söylediği video tartışmalara neden oldu.

NEW ABD'de yolcuların bulunduğu bir uçakta çekilen, Hristiyan bir grubun gitar eşliğinde dini şarkı söylediği video tartışmalara neden oldu.

ABD Kongresi Minnesota Milletvekili İlhan Omar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, benzeri davranışı Müslümanların sergilemesi durumunda ne olacağını sordu.

Omar, Twitter hesabından ilgili videoyu paylaşarak, "Bir dahaki sefere uçağa bindiğimde ben de ailemle dua seansı yapsam, sizce bu nasıl sonuçlanır?" ifadesini kullandı.

160 bine yakın beğeni alan Omar'ın mesajına haklı olduğu yönünde destek yorumları yazılırken, İslamofobik tepkilerin gösterilmesi de dikkat çekti.

TMZ haber sitesi, videonun dini bir grup tarafından çekilerek, "9 bin metrede İsa'ya tapınmak" başlığı ile yayınlandığını, daha sonra paylaşımın kaldırıldığını yazdı.

Elinde gitar ile uçağın koridorunda dini şarkı söyleyen bir kişi ve ona eşlik eden bir grup yolcunun yer aldığı videonun tam olarak ne zaman çekildiği, uçağın özel mi yoksa ticari mi olduğu konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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Kaynak: AA

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