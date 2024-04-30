ABD'deki Spot Bitcoin ETF'leri Büyük Sermaye Çıkışı Yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

ABD'deki Spot Bitcoin ETF'leri Büyük Sermaye Çıkışı Yaşıyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki spot Bitcoin ETF'leri, 51,5 milyon dolarlık büyük bir sermaye çıkışı yaşadı. Bu durum, özellikle ARK 21Shares ve Grayscale Bitcoin Trust gibi büyük fonları etkiledi. Grayscale Bitcoin Trust 24,66 milyon dolarlık bir azalmayı raporlarken, ARK 21Shares Bitcoin ETF 31,34 milyon dolarlık çıkış ile dikkat çekti. Diğer yandan bazı ABD spot Bitcoin ETF'leri sermaye kazandı. Bitwise Bitcoin ETF, 6,84 milyon dolarlık net giriş ile öne çıktı.

30.04.2024 16:40  Güncelleme: 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki spot Bitcoin ETF'leri, 51,5 milyon dolarlık büyük bir sermaye çıkışı ile dikkat çekiyor. Bu kayıplar, özellikle ARK 21Shares ve Grayscale Bitcoin Trust gibi büyük fonları etkiledi.

ARK 21Shares ve Grayscale En Büyük Kayıpları Yaşarken, Bitwise Girişleri Artırıyor

ABD'de yer alan spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) dün itibarıyla 51,5 milyon dolarlık net sermaye çıkışı yaşadı. Bu çıkışlarda listenin ilk sırasında Grayscale Bitcoin Trust yer almazken, ARK 21Shares Bitcoin ETF 31,34 milyon dolarlık çıkış ile dikkat çekti. Aynı zamanda, Grayscale'in kendisi 24,66 milyon dolarlık bir azalmayı raporladı ve Fidelity Wise Origin Bitcoin Fonu da 6,85 milyon dolarlık bir çıkış gösterdi.

Diğer yandan bazı ABD spot Bitcoin ETF'leri sermaye kazandı. Bitwise Bitcoin ETF, 6,84 milyon dolarlık net giriş ile başı çekerken, Valkyrie Bitcoin Fund ve Franklin Bitcoin ETF, sırasıyla 2,67 milyon ve 1,82 milyon dolarlık artışlarla izledi. Ancak BlackRock iShares Bitcoin Trust gibi diğer bazı fonlar herhangi bir net giriş yaşamadı.

Düzenleyici onayından bu yana ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri toplamda 12 milyar dolar civarında bir net giriş sağladı, fakat 5 Mart'taki zirve sonrası hacimlerde düşüş gözleniyor.

Son olarak sektördeki gözler yeni gelişmelere çevrildi. Hong Kong Borsası, HKEX, altı yeni spot Bitcoin ve Ether ETF'sini piyasaya sürdü. Bu ürünler arasında Bosera HashKey Bitcoin ve Ether ETF'leri, ChinaAMC'nin Bitcoin ve Ether ETF'leri ile Harvest'in Bitcoin Spot ve Ether Spot ETF'leri bulunuyor. Bu yeni listelemeler, Asya piyasalarındaki kripto para birimi yatırım araçlarının genişlemesine işaret ediyor ve global yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Kripto Yatırım, Bitcoin, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto ABD'deki Spot Bitcoin ETF'leri Büyük Sermaye Çıkışı Yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
17:52 Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz Türkiye’den Ayrılabilir Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz Türkiye'den Ayrılabilir
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1’i ağır 3 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1'i ağır 3 yaralı
16:36 İzmir’de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası İzmir'de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası
16:35 Londra’da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 18:00:55. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'deki Spot Bitcoin ETF'leri Büyük Sermaye Çıkışı Yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement