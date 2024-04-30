ABD'deki Spot Bitcoin ETF'leri Büyük Sermaye Çıkışı Yaşıyor

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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki spot Bitcoin ETF'leri, 51,5 milyon dolarlık büyük bir sermaye çıkışı ile dikkat çekiyor. Bu kayıplar, özellikle ARK 21Shares ve Grayscale Bitcoin Trust gibi büyük fonları etkiledi.

ARK 21Shares ve Grayscale En Büyük Kayıpları Yaşarken, Bitwise Girişleri Artırıyor

ABD'de yer alan spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) dün itibarıyla 51,5 milyon dolarlık net sermaye çıkışı yaşadı. Bu çıkışlarda listenin ilk sırasında Grayscale Bitcoin Trust yer almazken, ARK 21Shares Bitcoin ETF 31,34 milyon dolarlık çıkış ile dikkat çekti. Aynı zamanda, Grayscale'in kendisi 24,66 milyon dolarlık bir azalmayı raporladı ve Fidelity Wise Origin Bitcoin Fonu da 6,85 milyon dolarlık bir çıkış gösterdi.

Diğer yandan bazı ABD spot Bitcoin ETF'leri sermaye kazandı. Bitwise Bitcoin ETF, 6,84 milyon dolarlık net giriş ile başı çekerken, Valkyrie Bitcoin Fund ve Franklin Bitcoin ETF, sırasıyla 2,67 milyon ve 1,82 milyon dolarlık artışlarla izledi. Ancak BlackRock iShares Bitcoin Trust gibi diğer bazı fonlar herhangi bir net giriş yaşamadı.

Düzenleyici onayından bu yana ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri toplamda 12 milyar dolar civarında bir net giriş sağladı, fakat 5 Mart'taki zirve sonrası hacimlerde düşüş gözleniyor.

Son olarak sektördeki gözler yeni gelişmelere çevrildi. Hong Kong Borsası, HKEX, altı yeni spot Bitcoin ve Ether ETF'sini piyasaya sürdü. Bu ürünler arasında Bosera HashKey Bitcoin ve Ether ETF'leri, ChinaAMC'nin Bitcoin ve Ether ETF'leri ile Harvest'in Bitcoin Spot ve Ether Spot ETF'leri bulunuyor. Bu yeni listelemeler, Asya piyasalarındaki kripto para birimi yatırım araçlarının genişlemesine işaret ediyor ve global yatırımcıların ilgisini çekiyor.