Son Dakika Haberleri: ABD'de Bitfinex Çalınan Bitcoinlerin Bir Bölümünü Buldu

ABD'de Bitfinex Çalınan Bitcoinlerin Bir Bölümünü Buldu

1 saat önce

ABD merkezli kripto para borsası Bitfinex, 2016 yılında bir hack saldırısı sonucu kaybettiği yaklaşık 120 Bitcoin'inin bir bölümünü polisin desteğiyle geri aldı.

ABD'de Bitfinex Çalınan Bitcoinlerin Bir Bölümünü Buldu, System.String[]
ABD merkezli kripto para borsası Bitfinex, 2016 yılında bir hack saldırısı sonucu kaybettiği yaklaşık 120 Bitcoin'inin bir bölümünü polisin desteğiyle geri aldı.

Cointelegraph'ın haberine göre, Bitfinex 2016 yılında bir hack saldırısı sonucunda kaybettiği 119.756 BTC'sinin 27.66 BTC'sini ABD polisinin ele geçirerek borsaya iade ettiğini açıkladı.

Kripto para borsası Bitfinex yaptığı yazılı açıklamada, olayın meydana gelmesinin ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldığını ve istihbarat servisleri ile koordinasyon içinde çalıştıklarını söyledi.

Bitfinex, hack saldırısından sonra kayıpları telafi edebilmek için kullanıcılarına BFX token dağıtmıştı. Bu token'ların her biri, çalınan bir dolara karşılık geliyordu.

Bu süreçte BFX müşterileri token'lerini nakite çevirebildi ya da BFX'i işleten iFinex şirketinin hisseleriyle değiştirdi ve tüm BFX token'ları imha edildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:19 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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