Son Dakika Haberleri: ABD'de Bitkisel Hayattaki Hasta Doğum Yaptı, Tecavüz Zanlısı Erkek Hemşire Tutuklandı
BBC

ABD'de Bitkisel Hayattaki Hasta Doğum Yaptı, Tecavüz Zanlısı Erkek Hemşire Tutuklandı

1 saat önce

ABD'nin Arizona eyaletinde polis, bir bakımevinde 10 yıldır bitkisel hayattaki bir kadının doğum yaptığı vakada, bakımevinde çalışan bir erkek hemşireyi tutukladı.

ABD'de Bitkisel Hayattaki Hasta Doğum Yaptı, Tecavüz Zanlısı Erkek Hemşire Tutuklandı, System.String[]
ABD'nin Arizona eyaletinde polis, bir bakımevinde 10 yıldır bitkisel hayattaki bir kadının doğum yaptığı vakada, bakımevinde çalışan bir erkek hemşireyi tutukladı.

Zanlının Phoenix kentindeki Hacienda Healthcare adlı bakımevinde çalışan 36 yaşındaki Nathan Sutherland olduğu açıklandı.

Sutherland'e cinsel saldırı ve korunmasız bir yetişkine tacizde bulunma suçlamaları yöneltildi.

Küçük yaşlardan beri klinikte bulunan 29 yaşındaki hasta 29 Aralık'ta doğum yapmıştı.

Klinikteki görevliler, hastanın doğum yapana kadar hamile olduğunun farkına varmadıklarını söylemişlerdi.

Dünyaya gelen erkek bebek hastanın ailesine teslim edildi.

Polis, doğumun ardından cinsel saldırı soruşturması başlatmış ve kliniğin erkek görevlilerinden DNA örnekleri toplamıştı. Kadın kızılderili

Olayın ardından kliniğin müdürü istifa ederken, iki klinik çalışanı da istifa etmişti.

10 yıldır komada olan kadının ailesinin avukatı John Micheaels, ailenin bu taciz ve ihmalden dolayı öfkeli olduğunu, travma yaşadığını ve şoke olduğunu ifade etmişti

Salı günü Kızılderili kabile liderinin yaptığı açıklamaya göre, komadaki kadın San Carlos Apache kabilesine mensup.

Kabile lideri Terry Rambler, "Bir üyemizin bu muameleye maruz kalmasından dolayı büyük bir şok ve dehşet yaşıyorum" demişti.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:46 

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tecavüz Suçlamasıyla Gözaltına Alınan Şarkıcı Chris Brown Serbest Bırakıldı Bakan Albayrak'tan Asgari Ücret Açıklaması: Enflasyona Etkisi Hafif Olacak

ABD Başkan Adayı Olan Dünyaca Ünlü İş Adamı John McAfee, Ülkeyi Terk Etti Türkiye'deki Medya Satışlarından 916 Milyon Dolar Alan Aydın Doğan'ın Yeni Yatırımı Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 21:09:48. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de Bitkisel Hayattaki Hasta Doğum Yaptı, Tecavüz Zanlısı Erkek Hemşire Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]