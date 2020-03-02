ABD'de bodrum katında yaşayan 25 yaşında timsah bulundu - Son Dakika
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ABD'de bodrum katında yaşayan 25 yaşında timsah bulundu

6 saat önce

ABD'nin Ohio eyaletinde bir apartmanın bodrum katında 1,5 metre uzunluğunda ve 25 yaşında bir timsah bulundu.

ABD'de bodrum katında yaşayan 25 yaşında timsah bulundu, System.String[]

ABD'nin Ohio eyaletinde bir apartmanın bodrum katında 1,5 metre uzunluğunda ve 25 yaşında bir timsah bulundu.

New York Post'un haberine göre, Ohio polisi, bodrum katında bir timsahın beslendiği yönündeki ihbar üzerine olay yerine gitti.

Yetkililer, 1,5 metre uzunluğundaki timsahın, içerisinde su ve su pompası bulunan bir teknede yaşadığını tespit etti.

Madison Township ilçesindeki emniyet görevlisi Darrel Breneman, 17 yıldır polis olduğunu fakat bugüne dek böyle bir olayla karşılaşmadığını söyledi.

Sahibi Dusty Rhoades, timsahı sürüngenlerin satıldığı bitpazarından aldığını belirterek, "Aldığımda 30 santim civarındaydı, o günden bugüne benimle." dedi.

Egzotik hayvan besleme ruhsatına sahip olmayan Rhoades, hayvanı gönüllü olarak yaban hayatı koruma memurlarına teslim etmeyi kabul ettiği için ifadeye çağrılmadı.

Yapılan sağlık kontrolünde normalde daha büyük olması gereken timsahın yaşam koşulları nedeniyle küçük kaldığı belirlendi.

Timsahın, Güney Carolina'da bir timsah koruma alanında yeni evine kavuşacağı kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Ohio, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:40 Kaynak: AA
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