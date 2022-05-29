ABD'de boks maçındaki yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu: 16 yaralı - Son Dakika
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ABD'de boks maçındaki yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu: 16 yaralı

29.05.2022 23:55

- ABD'de boks maçındaki yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu: 16 yaralı ABD'nin New York kentinde bulunan Barclays Center'da boks maçı sırasında silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu.

- ABD'de boks maçındaki yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu: 16 yaralı

NEW YORK - ABD'nin New York kentinde bulunan Barclays Center'da boks maçı sırasında silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu. İzdihamda 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

New York kentinin Brooklyn bölgesinde bulunan Barclays Center'da Gervonta Davis- Rolando Romero maçı sona erdiği sırada silahlı saldırı alarmı verildi. Seyirciler, panik halinde arenayı terk etmeye çalıştığı sırada yaşanan izdihamda 16 kişi yaralandı.

New York Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırgan hakkında çıkan dedikodu yalanlandı. Seyirciler arasında çıkan kavganın bazı seyirciler tarafından silahlı saldırı sanıldığı ve izdihamın bunun ardından yaşandığı ifade edildi.

Maçı izlemeye gelenler arasında Madonna ve tenisçi Naomi Osaka gibi ünlülerin de olduğu aktarıldı.

ABD'de boks maçındaki yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu: 16 yaralı
ABD'de boks maçındaki yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu: 16 yaralı
ABD'de boks maçındaki yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu: 16 yaralı
ABD'de boks maçındaki yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu: 16 yaralı

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Ordu'da silahlı saldırı kamerada: 1 yaralı Ordu'da silahlı saldırı kamerada: 1 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de boks maçındaki yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu: 16 yaralı - Son Dakika


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