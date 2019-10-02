Son Dakika Haberleri: ABD'de bombardıman uçağı düştü
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ABD'de bombardıman uçağı düştü

1 saat önce

WINDSOR ABD'nin Connecticut eyaletinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombardıman uçağı düştü.

ABD'de bombardıman uçağı düştü, System.String[]

WINDSOR ABD'nin Connecticut eyaletinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombardıman uçağı düştü.


Connecticut Valisi Ned Lamont'ın sözcüsü Max Reiss, B-17 bombardıman uçağının, Hartford'un kuzeyinde Bradley Uluslararası Havaalanı yakınında düştüğünü açıkladı.

Eyalet yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, kazada ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kalkışın hemen ardından acil iniş yapmaya çalışırken düşen uçakta 3'ü mürettebat 13 kişinin bulunduğu belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Connecticut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:26 Kaynak: AA
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