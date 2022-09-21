Anket: ABD'deki yetişkinlerin çoğu Biden ve Trump'ı başkanlık için uygun bulmuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Anket: ABD'deki yetişkinlerin çoğu Biden ve Trump'ı başkanlık için uygun bulmuyor

21.09.2022 22:12
Anket: ABD'deki yetişkinlerin çoğu Biden ve Trump'ı başkanlık için uygun bulmuyor

ABD'de bu ayın başında yapılan yeni bir ankette, yetişkinlerin çoğunun Başkan Joe Biden'ın ve eski Başkan Donald Trump'ın başkanlık için "uygun olmadığını" düşündüğü ortaya çıktı.

ABD'de bu ayın başında yapılan yeni bir ankette, yetişkinlerin çoğunun Başkan Joe Biden'ın ve eski Başkan Donald Trump'ın başkanlık için "uygun olmadığını" düşündüğü ortaya çıktı.

Insider/Morning Consult'ın bu ayın başında yaptığı ankete göre, ABD'li 10 yetişkinden neredeyse 6'sı Biden'ın ve Trump'ın başkanlık koltuğu için "bir şekilde" ve "neredeyse hiç" uygun olmadığını düşünüyor.

Ankette, Biden'ın başkanlık için "bir şekilde" veya "neredeyse hiç" uygun olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 59 olurken, aynı oran Trump için yüzde 58, Mitch McConnel ve Hillary Clinton için yüzde 55 ve Nancy Pelosi için yüzde 54 olarak kaydedildi.

Öte yandan ankete katılanlar tarafından, 30'lu ve 40'lı yaşlarındaki siyasetçilerden, Demokrat ABD Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ve Demokrat Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ve Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis başkanlık görevi için daha uygun görüldü.

Katılımcıların yüzde 30'undan fazlası Temsilciler Meclisi üyesi Cortez, Ulaştırma Bakanı Buttigieg ve Vali DeSantis için fikir belirtmezken; yüzde 41'i Ocasio-Cortez'i, yüzde 40'ı Buttigieg'i, yüzde 36'sı Vali DeSantis'i başkanlık koltuğuna "bir şekilde" ve "oldukça" uygun buldu.

Morning Consult'ın Şef Editörü Cameron Easley, Demokrat seçmenlerin, göreve başladığında 78 yaşında olan Başkan Biden'ın o dönem yaşını dikkate almadıklarını ancak aday olması halinde Trump'a karşı daha üstün galibiyet sağlayacak başka bir aday arayışında olduğunu söyledi.

Ülkede 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmaları halinde Biden ve Trump, 80'li yaşlarında bu görevi yürütecek.

Son ABD Başkanlarının göreve geldiklerinde yaşları ise şu şekilde: Bill Clinton (47), George W.Bush (55), Barack Obama (48), Donald Trump (71), Joe Biden (78).

YORUMLAR
500
ABD Başkanı Joe Biden sahnede ne yapacağını şaşırdı! O anlar kameralara yansıdı ABD Başkanı Joe Biden sahnede ne yapacağını şaşırdı! O anlar kameralara yansıdı ABD'li senatör Graham Türkiye'ye F-16 sorusuna ilişkin soruyu yanıtladı: Biden ve ben satışı destekliyoruz ABD'li senatör Graham Türkiye'ye F-16 sorusuna ilişkin soruyu yanıtladı: Biden ve ben satışı destekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hillary Clinton, Donald Trump, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anket: ABD'deki yetişkinlerin çoğu Biden ve Trump'ı başkanlık için uygun bulmuyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:11 İçinde oldukları araç taklalar attı, 5 arkadaşın burnu bile kanamadı!
14:53 İzmir'de iki aracın arasında kalan vatandaş ölümden döndü! Mucize anları kameraya yansıdı
14:47 Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Örgütü (PETA): Et yiyen erkeklerin cinsel ilişkiye girmesi yasaklansın
14:33 Kavgada kardeşi için korkup balkona çıkan adam, husumetlisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu!
14:21 16 yaşındaki lise öğrencisi kız cinsel istismara uğradığı için intihar girişiminde bulundu!
14:20 Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 12'ye indirmesinin ardından dolar, 18.40 liraya ulaşarak tarihi zirvesini gördü
14:09 Yavuz Seçkin'den yıllar önce taklidini yaptığı ve davalık olduğu Emrah hakkında sert sözler: Değer vermiyorum, benim için etkisiz eleman
14:03 Merkez Bankası faizi yüzde 12'ye indirdi
13:42 Putin'in ilan ettiği seferberlik kararı sonrası Rusya karıştı! Polisler, istihbaratçıları protestocu sanıp gözaltına aldılar
13:33 Motor kazası geçiren ve ameliyat olan Acun Ilıcalı, taburcu edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 15:19:41. #1.13#
SON DAKİKA: Anket: ABD'deki yetişkinlerin çoğu Biden ve Trump'ı başkanlık için uygun bulmuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement