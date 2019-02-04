Son Dakika Haberleri: ABD'de Bu Hafta Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 15 Adet Azaldı

ABD'de Bu Hafta Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 15 Adet Azaldı

30 dakika önce

ABD’nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 15 adet azaldı. Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes’un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD’deki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Ocak -1 Şubat döneminde bir önceki haftaya göre 15 adet düşerek 847’ye geriledi. ABD’nin petrol sondaj […]The post ABD’de bu hafta petrol sondaj kulesi sayısı 15 adet azaldı appeared first on Enerji Enstitüsü.

ABD'de Bu Hafta Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 15 Adet Azaldı, System.String[]
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 15 adet azaldı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Ocak -1 Şubat döneminde bir önceki haftaya göre 15 adet düşerek 847'ye geriledi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki azalışın ardından, cuma günü ham petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı. Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 62,98 dolardan, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,25 dolardan kapattı.

The post ABD'de bu hafta petrol sondaj kulesi sayısı 15 adet azaldı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:18 

Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Gaziantep'te Cinnet Getiren Damat Dehşet Saçtı: 5 Ölü, 1 Yaralı Son Dakika! Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'nı Tamamen Sildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 13:48:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de Bu Hafta Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 15 Adet Azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]