ABD'de Bu Hafta Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 15 Adet Azaldı
30 dakika önce
ABD’nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 15 adet azaldı. Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes’un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD’deki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Ocak -1 Şubat döneminde bir önceki haftaya göre 15 adet düşerek 847’ye geriledi. ABD’nin petrol sondaj […]The post ABD’de bu hafta petrol sondaj kulesi sayısı 15 adet azaldı appeared first on Enerji Enstitüsü.
ABD
'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 15 adet azaldı.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes
'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Ocak
-1 Şubat döneminde bir önceki haftaya göre 15 adet düşerek 847'ye geriledi.
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki azalışın ardından, cuma günü ham petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı. Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra
Brent türü ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 62,98 dolardan, Batı Teksas
(WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,25 dolardan kapattı.
The post ABD'de bu hafta petrol sondaj kulesi sayısı 15 adet azaldı
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Son Dakika
» Sektörel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:18
Son Dakika! Gaziantep'te Cinnet Getiren Damat Dehşet Saçtı: 5 Ölü, 1 Yaralı
Son Dakika! Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı
Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'nı Tamamen Sildi