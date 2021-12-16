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ABD'de bu yıl 11 idam mahkumunun cezası infaz edildi - Son Dakika

ABD'de bu yıl 11 idam mahkumunun cezası infaz edildi

16.12.2021 13:04
ABD'de bu yıl 11 idam mahkumunun cezası infaz edildi

ABD'de bu yıl infazı gerçekleştirilen idam cezası 11 ile "1988'den bu yana en düşük seviyeye" geriledi.

ABD'de bu yıl infazı gerçekleştirilen idam cezası 11 ile "1988'den bu yana en düşük seviyeye" geriledi.

Ölüm Cezası Bilgi Merkezinin yayımladığı yıllık raporda, infaz kararlarına yeşil ışık yaktığı gerekçesiyle Yüksek Mahkeme sert şekilde eleştirildi.

İnfaz sayısının 1999'da 98'e çıkmasının ardından istikrarlı biçimde azaldığı belirtilirken, bu rakamın 1988'de ise en düşük seviyeyi gördüğü vurgulandı.

Federal ölüm cezası, idama karşı çıkan Joe Biden'ın göreve gelmesinden bir süre sonra askıya alınsa da eyaletlerde ölüm cezaları uygulanmaya devam ediyor.

Eyaletler, ölüm cezasını kaldırmaya devam etse de infazlar yoğunluklu olarak güney eyaletlerde görülüyor. Bugüne kadar sadece 23 eyalet ölüm cezasını yasakladı.

2021'de Teksas'ta 3, Oklahoma'de 2 mahkum; Alabama, Mississippi ve Missouri'de birer idam mahkumunun cezası uygulandı.

Eski Başkan Donald Trump yönetimince verilen federal infazlar çerçevesinde de 3 kişi idam edildi.

Öte yandan 2021'de idam edilen 11 mahkumdan 6'sının siyahi olduğu belirtildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de bu yıl 11 idam mahkumunun cezası infaz edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de bu yıl 11 idam mahkumunun cezası infaz edildi - Son Dakika
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