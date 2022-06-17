ABD'de Buffalo saldırganının federal mahkemede ilk yargılaması yapıldı

NEW ABD'nin New York eyaletinde 10 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı Buffalo saldırısını düzenleyen 18 yaşındaki Payton Gendron'un federal mahkemede ilk yargılaması gerçekleştirildi.

Buffalo kentindeki süpermarkete düzenlediği silahlı saldırıda 10 siyahiyi ırkçı düşüncelerle öldüren beyaz üstünlükçü Gendron, ilk kez federal mahkemede nefret suçu işlemekten ifade verirken, hakim Kenneth Schroeder, savcılardan sanığın ölüm cezasıyla yargılanmasına devam edip edilmemesi konusunda hızlı karar almalarını istedi.

Federal savcı Joseph Tripi, bundan sonraki sürecin bir iddianameyi içereceğini, bu noktada ölüm cezası isteyip istememe kararının başsavcıya ait olacağını belirtti.

Hakimin sorularına genellikle "evet" veya "hayır" şeklinde kısa yanıtlar veren Gendron, bir yıldır çalışmadığını, banka hesabında 16 doları bulunduğunu, arabasının olmadığını ve iddia edildiği gibi Disney hisselerine sahip olmadığını söyledi.

Turuncu tulum giydirilen ve siyah bir maske takan sanığın, hakim hakkındaki suçlamaları okuduğu esnada başı öne eğik dinlediği, sanık avukatları tarafından duruşma sırasında herhangi bir savunma yapılmadığı bildirildi.

Buffalo'daki ırkçı saldırı

Buffalo kentinde 14 Mayıs Cumartesi öğleden sonra bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmış, saldırganın "Payton Gendron" isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklanmıştı.

Yetkililer, kentin dışından gelen tetikçinin sosyal medyadan canlı yayınladığı saldırıda hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirtmiş, polisin saldırgana ait olduğu düşünülen ve internette yayımlanan ırkçı manifestoyu incelediği söylenmişti.

ABD medyasında, 180 sayfa olduğu belirtilen ve saldırganın yazdığına inanılan manifestoda, "siyasi elitlerin beyaz nüfusu azaltmak için göç ve diğer politikaları kullandığı" iddiasının ve saldırganın "mümkün olduğu kadar çok siyahiyi öldürmeyi planladığına" ilişkin verilerin yer aldığı belirtilmişti.

Hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada hakkındaki suçlamaları reddeden Gendron hakkında ABD Adalet Bakanlığı 15 Mayıs'ta, "federal nefret suçlamasıyla" dava açtığını duyurmuştu.