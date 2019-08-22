Son Dakika Haberleri: ABD'de bütçe açığı, artan yaşlı nüfus nedeniyle 2020 yılında 1 trilyon dolara çıkacak
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ABD'de bütçe açığı, artan yaşlı nüfus nedeniyle 2020 yılında 1 trilyon dolara çıkacak

29 dakika önce

ABD Kongre Bütçe Ofisi, 2019 yılında bütçe açığının 960 milyar dolara, 2020 yılında ise bir trilyon dolara çıkacağı uyarısını yaptı.

ABD'de bütçe açığı, artan yaşlı nüfus nedeniyle 2020 yılında 1 trilyon dolara çıkacak, System.String[]

ABD Kongre Bütçe Ofisi 2019 yılında bütçe açığının 960 milyar dolara, 2020 yılında ise bir trilyon dolara çıkacağı uyarısını yaptı.


ABD hükümetine bağlı çalışan ve Kongre'ye bütçe ile ekonomik bilgi sağlamakla görevli kurum daha önce, bütçe açığının bu yıl sonunda 896 milyar dolar, gelecek yıl sonunda ise 892 milyar dolar olacağı tahmininde bulunmuştu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:30 
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