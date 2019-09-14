Son Dakika Haberleri: ABD'de bütçe açığı bir trilyon doları geçti
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ABD'de bütçe açığı bir trilyon doları geçti

1 saat önce

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ABD'de bütçe açığı 10 yıl aradan sonra tekrar bir trilyon doları geçti.

ABD'de bütçe açığı bir trilyon doları geçti, System.String[]

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ABD'de bütçe açığı 10 yıl aradan sonra tekrar bir trilyon doları geçti. Gelirler yüzde üç artış kaydederken giderlerin aynı süre içinde yüzde yedi arttığı belirtiliyor.ABD'de bütçe açığı 10 yıldan bu yana yine bir trilyon dolar sınırını aştı. Hazine Bakanlığı'ndan verilen bilgilere göre, Ekim 2018'den Ağustos 2019 sonuna kadar geçen süre zarfında bütçe açığı bir yıl önceki aynı döneme oranla yüzde 19 büyüyerek bir trilyon doları aştı.


30 Eylül tarihinde bitecek olan bütçe yılı içinde, devletin gelirlerinin yüzde üç artarak üç trilyon doları geçtiği, ancak aynı zamanda giderlerin yüzde yedi artarak dört trilyon 150 milyar doları aştığı kaydediliyor.


Gümrük gelirlerinde artış


ABD bütçesinde özellikle gümrük gelirlerinde önemli artış olduğuna dikkat çekiliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ve diğer ülkeler ile süren ticaret anlaşmazlıkları sonucu devletin gümrük gelirlerinin yüzde 73 artış kaydederek 66 milyar dolara çıktığı belirtiliyor. Trump, artan gümrük gelirlerini Çin ile ticaret savaşını ABD'nin kazandığının kanıtı olarak görüyor. Ancak gümrük yükünü ABD'li işletmeler taşımak zorunda kalıyor.


Çin ile ticaret savaşında yumuşama sinyalleri


Öte yandan ABD Başkanı Trump, Çarşamba günü bir açıklama yaparak 250 milyar dolarlık Çin ürününe ek gümrük vergisi getirme kararını iki hafta ertelediğini duyurmuş, bunun bir "iyi niyet göstergesi" olduğunu iddia etmişti.


Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşında Çin'den de yumuşama sinyalleri geliyor. Pekin Yönetimi Perşembe günü bir açıklama yaparak, ABD'den domuz eti ve soya fasülyesi gibi tarım ürünleri alımının artırılmasının gözden geçirileceğini belirtti. Bir yılı aşkın bir süredir karşılıklı ek gümrük vergileri koyan ABD ve Çin, bu ticaret savaşı ile küresel konjonktürde ciddi sıkıntı yaratıyor.


AFP/ AÜ, MY


(c)


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:13 
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