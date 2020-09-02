ABD'de bütçe açığının bu yıl 3,3 trilyon dolara ulaşması bekleniyor

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisiyle federal bütçe açığının bu yıl 3,3 trilyon doları bulacağını öngördü.

CBO'nun raporunda, bütçe açığında beklenen artışın, Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik bozulmalar ve buna yanıt olarak yürürlüğe konan düzenlemelerden kaynaklandığı ifade edildi.

Raporda, federal bütçe açığının bu yıl 3,3 trilyon dolara ulaşacağının tahmin edildiği ve bunun geçen yıl kaydedilen açığın 3 katından fazla olduğu bildirildi.

ABD Kongresinin partiler üstü ekonomik araştırma kurumu olan CBO'nun raporunda, bu yılki bütçe açığının, gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 16'yı bulmasıyla, 1945'ten bu yana kaydedilen en büyük açık olacağı aktarıldı.

Raporda, 1 Ekim'de başlayacak 2021 mali yılında ise federal bütçe açığının 1,8 trilyon dolara düşmesinin beklendiği kaydedildi.

CBO, 24 Nisan'da paylaştığı ilk tahminlerde 2020 mali yılına ait bütçe açığının 3,7 trilyon dolar olmasının beklendiğini bildirmişti.