ABD'de bütçe harcamaları arttı, gelirler azaldı
1 saat önce
ABD'de federal bütçe harcamaları yüzde 6 artarken, gelirleri ise yüzde 6 düşüş gösterdi.
ABD
'de federal bütçe harcamaları yüzde 6 artarken, gelirleri ise yüzde 6 düşüş gösterdi. Ocak ayında 25 milyar dolar olması beklenen bütçe fazlası 9 miyar dolar olarak gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:45
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