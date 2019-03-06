Son Dakika Haberleri: ABD'de bütçe harcamaları arttı, gelirler azaldı

ABD'de bütçe harcamaları arttı, gelirler azaldı

1 saat önce

ABD'de federal bütçe harcamaları yüzde 6 artarken, gelirleri ise yüzde 6 düşüş gösterdi.

ABD'de bütçe harcamaları arttı, gelirler azaldı, System.String[]
ABD'de federal bütçe harcamaları yüzde 6 artarken, gelirleri ise yüzde 6 düşüş gösterdi. Ocak ayında 25 milyar dolar olması beklenen bütçe fazlası 9 miyar dolar olarak gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:45 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Gümrük Kararına İlişkin Türkiye'den İlk Tepki Erdoğan Müjdeyi Vermişti! Elektrik Tüketim Desteği Ödemeleri Başladı

ABD'den Bir Türkiye Açıklaması Daha: S-400 Konusunda Uyarmıştık Şanlıurfa'nın Mart ve Nisan Aylarına Özel Kebabı "Keme"
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 10:42:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de bütçe harcamaları arttı, gelirler azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]