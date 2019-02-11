ABD'de Büyük Kriz, Hükümet Kapanabilir

ABD Kongresinde süren bütçe görüşmelerinin, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar inşaatı için talep edilen 5.

ABD Kongresinde süren bütçe görüşmelerinin, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar inşaatı için talep edilen 5.7 milyar dolar fon ayrılması konusunda çıkan anlaşmazlık ve sınır boyunca tutuklanan göçmen sayısına ilişkin anlaşmaya varılamaması nedeniyle görüşmelerin tıkandığı, hükümetin tekrar kapanma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.



ABD federal hükümetinin 35 gün kapalı kalmasına neden olan Meksika duvarına ayrılan fon konusundaki kriz ve anlaşmazlıklar devam ediyor. ABD Başkanı Trump yönetimi ile Demokratlar arasında 3 haftalığına hükümetin açılmasını sağlayan anlaşma Cuma günü sona erecek. Kongre'de yapılan bütçe görüşmelerinde Cumhuriyetçilerin ısrarları neticesinde taraflar bir anlaşmaya varamadı. Hükümetin tekrar kapanması gündeme geldi. ABD Kongresinde süren bütçe görüşmelerinin, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar inşaatı için talep edilen 5.7 milyar dolar fon ayrılması konusunda çıkan anlaşmazlık ve sınır boyunca tutuklanan göçmen sayısına ilişkin anlaşmaya varılamaması nedeniyle görüşmelerin tıkandığı, hükümetin tekrar kapanma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.



Demokrat Parti ABD Meclis Başkanı Nancy Pelosi yaptığı açıklamada, mevzuatta duvar parasının olmayacağını kesin bir dille söylemişti. - WASHINGTON

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Melania Trump'ın Kıyafetindeki Detay, Sosyal Medyada Olay Oldu

ABD'de Görüşmeler Tıkandı, Hükümet Tekrar Kapanabilir

Maduro'dan ABD'ye Gözdağı: Venezuela Tarihinin En Büyük Askeri Tatbikatını Başlattı

Iraklı Çocuğun Evinden Gelen Koku Merak Ediliyordu, Cesedi Çıktı!