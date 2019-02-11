Son Dakika Haberleri: ABD'de Büyük Kriz, Hükümet Kapanabilir

ABD'de Büyük Kriz, Hükümet Kapanabilir

1 saat önce

ABD Kongresinde süren bütçe görüşmelerinin, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar inşaatı için talep edilen 5.

ABD'de Büyük Kriz, Hükümet Kapanabilir, System.String[]
ABD Kongresinde süren bütçe görüşmelerinin, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar inşaatı için talep edilen 5.7 milyar dolar fon ayrılması konusunda çıkan anlaşmazlık ve sınır boyunca tutuklanan göçmen sayısına ilişkin anlaşmaya varılamaması nedeniyle görüşmelerin tıkandığı, hükümetin tekrar kapanma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

ABD federal hükümetinin 35 gün kapalı kalmasına neden olan Meksika duvarına ayrılan fon konusundaki kriz ve anlaşmazlıklar devam ediyor. ABD Başkanı Trump yönetimi ile Demokratlar arasında 3 haftalığına hükümetin açılmasını sağlayan anlaşma Cuma günü sona erecek. Kongre'de yapılan bütçe görüşmelerinde Cumhuriyetçilerin ısrarları neticesinde taraflar bir anlaşmaya varamadı. Hükümetin tekrar kapanması gündeme geldi. ABD Kongresinde süren bütçe görüşmelerinin, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar inşaatı için talep edilen 5.7 milyar dolar fon ayrılması konusunda çıkan anlaşmazlık ve sınır boyunca tutuklanan göçmen sayısına ilişkin anlaşmaya varılamaması nedeniyle görüşmelerin tıkandığı, hükümetin tekrar kapanma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Demokrat Parti ABD Meclis Başkanı Nancy Pelosi yaptığı açıklamada, mevzuatta duvar parasının olmayacağını kesin bir dille söylemişti. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:28 Kaynak: İHA

Hükümet, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa
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