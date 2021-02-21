ABD'de büyük panik! 231 yolcu taşıyan uçağın motoru havada patladı - Son Dakika

ABD'de büyük panik! 231 yolcu taşıyan uçağın motoru havada patladı

21.02.2021 09:02
ABD'de büyük panik! 231 yolcu taşıyan uçağın motoru havada patladı, System.String[]

ABD'de 231 yolcu ve 10 mürettebatın bulunduğu United Airlines'a ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağı felaketin eşiğinden döndü. Sağ motoru havada patlayan uçaktan kopan parçalar Colorado'daki bir evin üzerine düştü. Pilot ile kule arasındaki görüşmenin ses kayıtları ortaya çıkarken, uçaktaki yolculardan biri de patlayan motoru fotoğrafladı.

Koronavirüs salgını dolayısıyla zor günler geçiren havacılık ve turizm sektörünü endişelendiren görüntüler ABD'den geldi. Koronavirüs sebebiyle uçuşların azaldığı bir dönemde uçakların bakımlarının ve havalanmamasının olumsuz etkileri üzerine birçok araştırma yapılırken, dün ABD'nin önde gelen havayolu şirketlerinden United Airlines bir felaketin eşiğinden döndü.

SAĞ MOTOR GÜRÜLTÜYLE PATLADI

Honolulu'ya gitmek üzere 231 yolcu ve 10 mürettebatla havalanan United Airlines'ın Boeing 777-200 tipi yolcu uçağı Colorado semalarında süzülürken sağ motoru gürültüyle patladı. Dumanların çıktığı uçağın dış kaplamasının söküldüğü görüldü. Bu sırada bazı yolcular patlamış vaziyetteki motorun fotoğrafını paylaştı.

ABD'de büyük panik! 231 yolcu taşıyan uçağın motoru havada patladı
Uçağın motorunun havada infilak etmesi büyük panik yarattı.

MOTORUN KAPLAMASI EVİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Patlama ile birlikte uçaktan fırlayan motorun kaplaması ise Colorado, Broomfield'daki bir eve düştü. Parçaların kimse evin bahçesinde olmadığı sırada düşmesi bir mucize olarak tanımlandı. Pilotlar bu zorlu duruma rağmen büyük bir özveri ve dikkatle uçağı Denver Uluslararası Havalimanı'na indirmeyi başardı. Yetkililer uçaktaki yolcu ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Pilot ile kule arasındaki görüşme de kamuoyu ile paylaşılırken, ses kayıtlarında, "Mayday, uçağımız motor sorunu yaşıyor, acilen dönmemiz gerek" denildiği duyuldu. ABD Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulu ve Federal Havacılık Bürosu olayla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.

ABD'de büyük panik! 231 yolcu taşıyan uçağın motoru havada patladı
Cam kenarında oturan Loock, "Herkes sakindi ama olay tam benim yanımda gerçekleşti, durum çok korkunçtu" dedi.

26 yıllık 777'de iki adet Pratt&Whitney PW4000 motorları bulunuyor. Yetkililer patlamanın sebebi ve fanın içindeki sistemin çalışıp çalışmadığına bakacaklarını duyurdu.

2018 yılının Şubat ayında Honolulu'ya giden benzer bir Boeing 777'de bu sorun yaşanmış ve uçak kalkıştan 30 dakika sonra iniş yapmak zorunda kalmıştı. O zaman yapılan incelemeler sonucunda fan sisteminde bir sorun tespit edilmişti.

KORKUNÇ KAREYİ ÇEKEN ADAM KONUŞTU

Uçakta bulunan yolculardan Travis Loock, uçağın içinde çektiği fotoğrafı kamuoyu ile paylaşırken yaşadıklarını anlattı.

Loock, "Olay yaşandığı sırada 10.000 feet yüksekteydik ve uçakta herkesin endişeli olduğu hissediliyordu. Fakat herkes çok sakindi. Çünkü birçok insan motorun öbür tarafını göremiyordu fakat olay tam benim yanımda gerçekleşti. Ben çok korktum" dedi.

ABD'de büyük panik! 231 yolcu taşıyan uçağın motoru havada patladı
Uçaktan kopan parçalar Colorado'da bir evin bahçesine düştü.

United Airlines yetkilileri, yolcuların büyük çoğunluğunun ikinci bir uçakla Honolulu'ya gittiğini fakat bazı yolcuların bu seyahati istemeyerek paralarını geri aldığını açıkladı.

ABD'de büyük panik! 231 yolcu taşıyan uçağın motoru havada patladı

Amerika Birleşik Devletleri, United Airlines, Boeing 777, Colorado, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de büyük panik! 231 yolcu taşıyan uçağın motoru havada patladı - Son Dakika Dünya


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