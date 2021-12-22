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ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı - Son Dakika

ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı

22.12.2021 13:54
ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı

ABD Gizli Servisi, koronavirüs salgını sebebiyle işlerini kaybeden kişi ve işletmelere yardım için kurulan destek programlarından, en az 100 milyar dolar çalındığını açıkladı.

Salgınla ilgili dolandırıcılıkları araştırmakla görevli Gizli Servis Koordinatörü Roy Dotson, yaptığı açıklamada, Gizli Servis'in takip ettiği vakalar, ABD Çalışma Bakanlığı ve Küçük İşletme İdaresinden alınan veriler incelendiğinde, salgın yardımı kapsamında yapılan ödemelerde dolandırıcılık tespit edildiğini aktardı.

"YAKLAŞIK 87 MİLYON DOLARLIK İŞSİZLİK YARDIMI UYGUNSUZ ŞEKİLDE ÖDENMİŞ OLABİLİR"

Roy Dotson, 3,4 trilyon dolarlık salgın destek programları kapsamında yapılan ödemelerin yaklaşık yüzde 3'ünde usulsüzlükler yapıldığını söyledi. Söz konusu yüzdenin büyük kısmını işsizlik maaşı ödemelerinin oluşturduğu belirtilirken ABD Çalışma Bakanlığı, yaklaşık 87 milyar dolarlık işsizlik yardımının uygunsuz şekilde ödenmiş olabileceğini ve önemli kısmının dolandırıcılık olarak değerlendirilebileceğini açıkladı.

DOLANDIRICILIKLA ELDE EDİLEN 2,3 MİLYAR DOLARLIK FON İADE EDİLDİ

Gizli Servisin işsizlik sigortası ve kredi dolandırıcılığı vakalarını araştırırken 1,2 milyar dolar paraya el koyduğu ve dolandırıcılıkla elde edilen 2,3 milyar dolarlık fonu iade ettiği belirtildi.

ŞU ANA KADAR 100 KİŞİ TUTUKLANDI

Salgın ödemelerindeki dolandırıcılıklara ilişkin 900'den fazla aktif soruşturmanın devam ettiği ve şu ana kadar 100 kişinin tutuklandığı aktarıldı.

ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dolandırıcılık, İşsizlik, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı - Son Dakika
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