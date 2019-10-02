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Abd'de büyük yangın 7 ev kullanılamaz hale geldi

22 dakika önce

ABD'de büyük yangın 7 ev kullanılamaz hale geldiABD, (DHA)- ABD'de bir evde çıkan yangında alevler rüzgarında etkisiyle bitişikteki evlere de sıçradı.

ABD'de büyük yangın 7 ev kullanılamaz hale geldi

ABD, (DHA)- ABD'de bir evde çıkan yangında alevler rüzgarında etkisiyle bitişikteki evlere de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen güçlükle söndürülen yangınlarda 7 ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, 1 evde ise hasar oluştu. Şans eseri yaralının olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

29 Eylül'de, North Carolina eyaletindeki Surf City bölgesindeki bir evde çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle bitişikteki evlere siçradı. İhbar üzerine sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekibinin yoğun müdahasi sonucu yangın kontrol altına alındı. 7 evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangında bir evin de hasar gördüğü açıklandı. Şans eseri yaralının olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Yangının çıktığı evlere yakın bir sokakta oturan Jennifer Sikora, yerel medyaya yaptığı açıklamada, 'Dışarıya çıktığımızda çok büyük bir siyah duman bulutu gördük. Çok sayıda evin yandığına tanık olduk' ifadelerini kullandı.

Büyük çapta maddi hasara yolaçan yangının üzerinden 4 gün geçmesine rağmen çıkış nedeninin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor. Bu arada yangın sırasında çekilen görüntülerde facianın boyutu da gözler önüne serildi.

Abd'de büyük yangın 7 ev kullanılamaz hale geldi

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:31 Kaynak: DHA
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