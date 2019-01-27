Son Dakika Haberleri: ABD'de Buz Kütleleri Nehirdeki Tekneleri Sürükledi

ABD'de Buz Kütleleri Nehirdeki Tekneleri Sürükledi

37 dakika önce

– ABD'nin New York eyaletindeki Hudson Nehri'nin Erie Kanalı'nda dört tekne, kırılan buz kütlelerinin sürüklemesiyle, bağlı oldukları limandan kurtularak sürüklenmeye başladı, teknelerden biri Albany'deki bir demiryolu köprüsüne çarptı.

ABD'de Buz Kütleleri Nehirdeki Tekneleri Sürükledi, System.String[]
ABD'nin New York eyaletindeki Hudson Nehri'nin Erie Kanalı'nda dört tekne, kırılan buz kütlelerinin sürüklemesiyle, bağlı oldukları limandan kurtularak sürüklenmeye başladı, teknelerden biri Albany'deki bir demiryolu köprüsüne çarptı.

Yetkililerin açıklamasına göre, tekneler kış aylarında kanalın sularının çekilmiş olduğu bir bölgesinde saklanıyor. Yetkililer teknelerin buz kütlelerinin sürüklemesi yüzünden, bağlı bulundukları bölgeden ayrılarak Hudson Nehri'nde sürüklenmeye başladığını söyledi.

Yetkiler, demiryolou köprüsünde bir hasar olmadığını ve teknelerin kurtarma gemileri tarafından bölgeden çekildiklerini duyurdu. - Abd

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:53 Kaynak: DHA

New York, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Yönetici, Hakkında Dedikodu Çıkardığını İddia Ettiği Yeni Yönetici ve Yardımcısına Kurşun Yağdırdı ABD, BM Güvenlik Konseyine Venezuela'da Guaido'yu Geçici Başkan Olarak Tanıma Çağrısında Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki Hain Saldırıyla İlgili Konuştu: Uçaklar Kalkınca Dağıldılar ABD'de Basın Müzesi 372,5 Milyon Dolara Satıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 13:30:24. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de Buz Kütleleri Nehirdeki Tekneleri Sürükledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]