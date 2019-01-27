ABD'de Buz Kütleleri Nehirdeki Tekneleri Sürükledi
37 dakika önce
– ABD'nin New York eyaletindeki Hudson Nehri'nin Erie Kanalı'nda dört tekne, kırılan buz kütlelerinin sürüklemesiyle, bağlı oldukları limandan kurtularak sürüklenmeye başladı, teknelerden biri Albany'deki bir demiryolu köprüsüne çarptı.
– ABD
'nin New York
eyaletindeki Hudson Nehri'nin Erie Kanalı'nda dört tekne, kırılan buz kütlelerinin sürüklemesiyle, bağlı oldukları limandan kurtularak sürüklenmeye başladı, teknelerden biri Albany'deki bir demiryolu köprüsüne çarptı.
Yetkililerin açıklamasına göre, tekneler kış aylarında kanalın sularının çekilmiş olduğu bir bölgesinde saklanıyor. Yetkililer teknelerin buz kütlelerinin sürüklemesi yüzünden, bağlı bulundukları bölgeden ayrılarak Hudson Nehri'nde sürüklenmeye başladığını söyledi.
Yetkiler, demiryolou köprüsünde bir hasar olmadığını ve teknelerin kurtarma gemileri tarafından bölgeden çekildiklerini duyurdu. - Abd
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:53 Kaynak: DHA
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