ABD'de buz kütlesi üzerinde mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı - Son Dakika

NEW ABD'nin Ohio eyaletindeki Erie Gölü'nden kopan buz kütlesinin üzerinde mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik yetkilileri, Erie Gölü Catawba Adası yakınlarında, insanların üzerinde motorlu kızak kullanırken büyük bir buz kütlesinin koparak karadan uzaklaştığını açıkladı.

Gölün içine doğru sürüklenen buz parçasının üzerinde kalanlardan 7 kişi sahil güvenlik helikopteri tarafından alınırken, 11 kişi de buz ve su üzerinde hareket eden hava botlarıyla kurtarıldı.

Saatlerce buz parçası üzerine kalan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedilirken, yetkililer vatandaşlara Erie Gölü üzerindeki buzdan uzak durmaları uyarısında bulundu.

Sahil Güvenlik kuvvetleri, geçen hafta da aynı şekilde Erie Gölü'nden kopan buz kütlesi üzerinde mahsur kalan 7 kişiyi kurtarmıştı.