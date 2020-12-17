ABD'de buz tutan yolda kontrolden çıkan araç az kalsın insanları eziyordu - Son Dakika

ABD'de buz tutan yolda kontrolden çıkan araç az kalsın insanları eziyordu

17.12.2020 22:57
ABD'de buz tutan yolda kontrolden çıkan araç az kalsın insanları eziyordu, System.String[]

ABD'de yoğun kar yağışı kazaları beraberinde getirdi.

ABD'de yoğun kar yağışı kazaları beraberinde getirdi. Buz tutan yolda kontrolden çıkarak kayan bir araç, o sırada yol kenarında duran insanların üzerine gitmeye başladı. Yol kenarındaki 3 kişi, son anda kaçarak üzerlerine gelen araçtan kurtuldu.

Kaza, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh kenti yakınlarında meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle buz tutan yolda kontrolden çıkan araç, hızla yol kenarında bekleyen üç kişinin üzerine doğru gitmeye başladı. Aracı fark eden kişiler, hızlıca koşarak kendilerini yolun dışına atarak kurtuldu. Kayan araç, o sırada yol kenarındaki park halinde duran araca çarparak durabildi.

Amerika Birleşik Devletleri, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD'de buz tutan yolda kontrolden çıkan araç az kalsın insanları eziyordu - Son Dakika


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