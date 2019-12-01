Son Dakika Haberleri: ABD'de buzdolabında bir yıl saklanabileceği iddia edilen elma satışa sunuldu
Son Dakika Güncel ABD'de buzdolabında bir yıl saklanabileceği iddia edilen elma satışa sunuldu - Son Dakika

ABD'de buzdolabında bir yıl saklanabileceği iddia edilen elma satışa sunuldu

6 saat önce

ABD'de buzdolabında bir yıla kadar bozulmadan muhafaza edilebileceği iddia edilen yeni bir elma çeşidi satışa sunuldu.

ABD'de buzdolabında bir yıl saklanabileceği iddia edilen elma satışa sunuldu, System.String[]

ABD'de buzdolabında bir yıla kadar bozulmadan muhafaza edilebileceği iddia edilen yeni bir elma çeşidi satışa sunuldu.

BBC'nin haberine göre, "Kozmik Kütür" adı verilen melez elma, ilk kez 1997'de Washington Devlet Üniversitesinde geliştirilmeye başlandı.

"Sert, kütür ve sulu" olarak tarif edilen elmanın piyasaya sürülmesi, 10 milyon dolara mal oldu.

Kırmızı elmaya, üzerindeki açık sarı beneklerin uzak yıldızlara benzetilmesi nedeniyle "Kozmik Kütür" adı verildiği ifade edildi.

Ağaçların ürün vermesinin 3 yıl sürdüğü belirtilirken, Washington Devlet Üniversitesinin yürüttüğü yetiştirme programının yöneticilerinden Kate Evans, buzdolabında 10 ila 12 aya kadar tadı bozulmadan muhafaza edilebileceğini söyledi.

Washington'da 12 milyondan fazla "Kozmik Kütür" ağacının dikildiği, katı lisans sisteminin, ABD'nin başka bölgelerinde çiftçilerin bu elmaları yetiştirmesine izin vermediği kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evini hırsızlardan korumak için kurduğu düzeneğe yakalanan Amerikalı, hayatını kaybetti
ABD bayrağının önünde yarı çıplak poz veren Didem Soydan'dan eleştirilere sert cevap Nagehan Şaşmaz'ın "Amerikalı bir kadınla evli" dediği Necati Şaşmaz'dan iddialara belgeli yalanlama Meksika'nın ABD sınırı savaş alanına döndü: 21 ölü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 21:12:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de buzdolabında bir yıl saklanabileceği iddia edilen elma satışa sunuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]