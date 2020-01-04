ABD'de çalılar otobanı kapattı, araçlar mahsur kaldı - Son Dakika
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ABD'de çalılar otobanı kapattı, araçlar mahsur kaldı

7 saat önce

ABD'nin kuzeydoğusunda bulunan bir eyalet yolu, sert esen rüzgarın sürüklediği çalılar nedeniyle ulaşıma kapandı.

ABD'de çalılar otobanı kapattı, araçlar mahsur kaldı, System.String[]

ABD'nin kuzeydoğusunda bulunan bir eyalet yolu, sert esen rüzgarın sürüklediği çalılar nedeniyle ulaşıma kapandı. Temizleme çalışmaları sırasında, etrafını çevreleyen çalıların içinde mahsur kalmış çok sayıda araç bulundu.

Washington eyaletinde Benton bölgesinde de geçen 240 numaralı yol, önceki gün nedeniyle her iki önde de ulaşıma kapandı. Bölge devriye polisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yetkililerin çalışmaları sonucu 10 saat sonra yolun ulaşıma açıldığını duyurdu.

Temizleme çalışmalarına dair paylaşılan görüntüde, etrafını çevreleyen çalıların içinde mahsur kalmış araçlar bulunduğu görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Çalı topaklarını temizleyen ekiplerin görüntüsü

-Etrafını çevreleyen çalıların içinde mahsur kalan araç

-Yol temizleme aracının görüntüsü


Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:35 Kaynak: DHA
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