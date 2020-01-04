ABD'de çalılar otobanı kapattı, araçlar mahsur kaldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de çalılar otobanı kapattı, araçlar mahsur kaldı - Son Dakika Dünya

ABD'de çalılar otobanı kapattı, araçlar mahsur kaldı

6 saat önce

ABD'nin kuzeydoğusunda bulunan Washington eyaletindeki otoban, şiddetli rüzgarın sürüklediği çalılar nedeniyle ulaşıma kapandı.

ABD'de çalılar otobanı kapattı, araçlar mahsur kaldı, System.String[]

ABD'nin kuzeydoğusunda bulunan Washington eyaletindeki otoban, şiddetli rüzgarın sürüklediği çalılar nedeniyle ulaşıma kapandı. Temizleme çalışmaları sırasında, etrafını çevreleyen çalıların içinde mahsur kalmış çok sayıda araç bulundu.

Washington eyaletinde Benton bölgesinden de geçen 240 numaralı yol, önceki gün kuvvetli rüzgarın sürüklediği çalılar nedinyle her iki yönde de ulaşıma kapandı. Bölge devriye polisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yetkililerin çalışmaları sonucu 10 saat sonra yolun ulaşıma açıldığını duyurdu.

Temizleme çalışmalarına dair paylaşılan görüntüde, etrafını çevreleyen çalıların içinde mahsur kalmış araçlar bulunduğu görüldü.


Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:59 Kaynak: DHA
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