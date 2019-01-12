Son Dakika Haberleri: ABD'de çalışma vizelerinde değişiklik yapılacak

ABD'de çalışma vizelerinde değişiklik yapılacak

1 saat önce

Amerikan şirketlerinin yurt dışından vasıflı işçi getirmelerine olanak sağlayan geçici H1-B vizeleri değişecek.

ABD'de çalışma vizelerinde değişiklik yapılacak, System.String[]
Amerikan şirketlerinin yurt dışından vasıflı işçi getirmelerine olanak sağlayan geçici H1-B vizeleri değişecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:55 

İşçi, Ekonomi
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