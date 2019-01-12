ABD'de çalışma vizelerinde değişiklik yapılacak
1 saat önce
Amerikan şirketlerinin yurt dışından vasıflı işçi getirmelerine olanak sağlayan geçici H1-B vizeleri değişecek.
Amerikan şirketlerinin yurt dışından vasıflı işçi getirmelerine olanak sağlayan geçici H1-B vizeleri değişecek.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:55
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