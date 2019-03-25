Son Dakika Haberleri: ABD'de Camide Yangın... Otoparkta Yeni Zelanda Saldırısına İlişkin Not Bulundu

ABD'de Camide Yangın... Otoparkta Yeni Zelanda Saldırısına İlişkin Not Bulundu

46 dakika önce

ABD'nin California eyaletinin güneyinde bir camide yangın çıktı.

ABD'de Camide Yangın... Otoparkta Yeni Zelanda Saldırısına İlişkin Not Bulundu, System.String[]
ABD'nin California eyaletinin güneyinde bir camide yangın çıktı. Caminin otoparkında, Yeni Zelanda'da 51 kişinin hayatını kaybetti, camilere yönelik saldırılara ilişkin bir not bulundu.

Yangın, dün yerel saatle 03: 15'te ABD'nin California eyaletinin güneyindeki Escondido bölgesinde bulunan Dar-ul-Arqam Camiinde çıktı. İtfaiye ekipleri gelmeden söndürülen yangın, camide ve çevresinde maddi hasara neden oldu.

Bölgeye gelerek inceleme yapan polisler, cami otoparkında Yeni Zelanda'da 51 kişinin hayatını kaybetti, camilere yönelik saldırılara ilişkin bir not bulunduğunu açıkladı.

Escondido polisinden yüzbaşı Chris Lick, olay ile ilgili henüz bir şüpheli olmadığını belirtirken, bunun kundaklama sonucu gerçekleştiğinden şüphelendiklerini ve bunun bir 'nefret suçu' olabileceğini belirtti. Ayrıca, cami otoparkında bulunan notun Yeni Zelanda'daki saldırılara atıfta bulunduğunu söyledi. Yangın sırasında içeride 7 kişi olduğunu bildiren Lick, vatandaşlara, ibadethane çevresinde şüpheli bir durum görmeleri halinde polisi aramaları çağrısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:25 Kaynak: DHA

California, Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de Camide Yangın... Otoparkta Yeni Zelanda Saldırısına İlişkin Not Bulundu Çağatay Ulusoy, Amerika'da Türk Restoranı Açıyor Eşine Öfkelenen Koca, Uçağıyla Eşinin Bulunduğu Kulüp Binasına Çarptı Mahalle Sakinlerinin Arazide Buldukları Mezar Polisi Alarma Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 13:11:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de Camide Yangın... Otoparkta Yeni Zelanda Saldırısına İlişkin Not Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]