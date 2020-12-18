ABD'de çarpıcı araştırma: Siyahilere uygulanan şiddet 16 kat fazla - Son Dakika

ABD'de çarpıcı araştırma: Siyahilere uygulanan şiddet 16 kat fazla

18.12.2020 10:15
ABD'de çarpıcı araştırma: Siyahilere uygulanan şiddet 16 kat fazla, System.String[]

Amerikan Pediatri Akademisi tarafından yayınlanan tıp dergisi Pediatrics'ın yaptığı araştırmada, ABD'de siyahi çocukların polis tarafından vurularak öldürülme olasılığının beyaz çocuklara göre 16 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Amerikan Pediatri Akademisi tarafından yayınlanan tıp dergisi Pediatrics'ın  yaptığı araştırmada, ABD'de siyahi çocukların polis tarafından vurularak öldürülme olasılığının beyaz çocuklara  göre 16 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

ABD'nin Minneapolis kentinde, 25 Mayıs'ta George Floyd isimli 46 yaşındaki siyahi Amerikalının polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesiyle gündemden düşmeyen siyahilere yönelik polis şiddetinin ardından çarpıcı bir analiz yayınlandı. Amerikan Pediatri Akademisi tarafından yayınlanan tıp dergisi Pediatrics'teki araştırmaya göre, ABD'de beyaz çocuklara kıyasla siyahi çocukların polis tarafından öldürülme olasılığının 16 kat daha fazla olduğu açıklandı.

"SONUÇLAR TRAJİK"

Baş araştırmacı Dr. Monika Goyal ise araştırma sonuçlarının şaşırtıcı olmadığını ancak bunun durumu trajediden uzaklaştırmadığını belitti. Goyal yaptığı açıklamada, "Olayların çocukları da kapsadığını gördüğümüzde bu, sorunu daha da trajik hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

Araştırmanın sonuç kısmında, 26 yaşındaki beyaz polis memuru Timothy Loehmann tarafından 2014 yılında Cleveland'da öldürülen Tamir Rice da dahil olmak üzere siyahi çocukların dahil olduğu benzer olaylar, reşit olmayanların da nasıl polis şiddetine maruz kalabileceğine dikkat çekildi.

"ÖLENLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ERKEK"

Goyal ve ekibi, 2003'ten 2018'e kadar 140 ergenin polis müdahalesinden öldüğünü ve  söz konusu vakalardan 131'inin ateşli silahlar içerdiğini ortaya çıkardı. Ölenlerin büyük çoğunluğu ise ortalama olarak 16 yaşında ve erkek olduğunu belirtti.

ABD POLİSİNİN 2020 ŞİDDET BİLANÇOSU

Öte yandan, ABD'nin Minneapolis kentinde, 25 Mayıs akşamı George Floyd isimli 46 yaşındaki siyahi Amerikalının polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmişti. Wisconsin eyaletindeki Kenosha kentinde 24 Ağustos'da Jacob Blake adlı siyah Amerikalının polisin yedi el ateş etmesi sonucu ateş etmesi sonucu yaşamını yitirmesi üzerine ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri düzenlenmişti.


ABD'de çarpıcı araştırma: Siyahilere uygulanan şiddet 16 kat fazla
ABD'de çarpıcı araştırma: Siyahilere uygulanan şiddet 16 kat fazla

Amerika Birleşik Devletleri, araştırma, Şiddet, Polis, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de çarpıcı araştırma: Siyahilere uygulanan şiddet 16 kat fazla - Son Dakika Dünya


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