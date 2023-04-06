Ülkeyi sallayan olay! ABD'li ünlü milyarder Bob Lee sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Ülkeyi sallayan olay! ABD'li ünlü milyarder Bob Lee sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

06.04.2023 14:31

ABD'nin San Francisco kentinde, mobil ödeme hizmeti veren Cash App uygulamasının kurucusu olan Bob Lee bıçaklanarak öldürüldü. San Francisco Valisi, Bob Lee cinayetinin "korkunç bir trajedi" olduğunu dile getirdi.

San Francisco Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polislerin, yerel saatle 02.35 civarı bir bıçaklanma ihbarı aldığı belirtildi. Açıklamada ihbarın hemen ardından olay yerine giden polislerin bölgede 40'lı yaşlarında bir erkeği ağır yaralı bulduğu ifade edildi.

BIÇAKLANAN KİŞİNİN LEE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polislerin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı ancak söz konusu kişinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, olay hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Daha sonra bıçaklanmış kişinin mobil ödeme hizmeti veren Cash App uygulamasının kurucusu ünlü milyarder Bob Lee olduğu tespit edildi.

VALİLİK CİNAYETİ "KORKUNÇ BİR TRAJEDİ" OLARAK YORUMLADI

Bob Lee'nin babası da oğlunun öldüğünü "En yakın arkadaşımı kaybettim" paylaşımıyla doğruladı. San Francisco Valisi London Breed, Bob Lee'nin cinayetini "korkunç bir trajedi" olarak niteledi. Lee, Square'in eski baş teknoloji sorumlusu ve Cash App'in kurucusu olan MobileCoin'in baş ürün sorumlusuydu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
IMF Başkanı Georgieva: 'Dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3'ten az büyümesini bekliyoruz' IMF Başkanı Georgieva: 'Dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3'ten az büyümesini bekliyoruz' ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

Amerika Birleşik Devletleri, San Francisco, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ülkeyi sallayan olay! ABD'li ünlü milyarder Bob Lee sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
17:16 Mourinho'ya çılgın teklif! Kabul ederse tarihin en fazla kazanan teknik direktörü olacak
17:09 Evine giren hırsızı öldüren adam, ceza almadı
17:00 Merkez Bankası rezervleri açıklandı! Bir haftada 2,2 milyar dolar eridi
16:54 Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2,2 milyar dolar azaldı
16:53 Kararını verdi! Icardi, oynamak istediği takımı resmen açıkladı
16:31 Beyoğlu'nda müezzin teravih namazı çıkışı tekme ve yumruklarla darp edildi! Kanlar içinde kaldı
16:37 Hakan Ural'dan Hatay'a giden Acun Ilıcalı hakkında dikkat çeken yorum: Saati 120 bin euro, konuşmuyorum
16:31 Hakan Ural, Hatay'a giden Acun Ilıcalı'nın saatine takıldı: 120 bin euro, konuşmuyorum
16:27 Dilan Çiçek Deniz ile ilişkisine başlayan Mert Yazıcıoğlu, 4 senelik aşkı Afra Saraçoğlu'nu tek kalemde sildi
16:11 Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı! Arao'nun Jesus'a önerdiği takımı duyan taraftarlar aynı yorumu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2023 17:41:26. #1.12#
SON DAKİKA: Ülkeyi sallayan olay! ABD'li ünlü milyarder Bob Lee sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement