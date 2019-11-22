Son Dakika › Dünya › ABD'de casusluktan yargılanan Çinli 75 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya - Son Dakika Dünya
ABD'de casusluktan yargılanan Çinli 75 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya
6 saat önce
ABD eksi bir Çinli Monsanto çalışanının endüstriyel casusluk ve ticari sır hırsızlığı suçlarından yargılandığını açıkladı. Şüpheli, hakkındaki bütün suçlamalardan mahkum olursa toplam toplam 75 yıl hapis cezası, 15 milyon 750 bin dolar hapis cezası alabilir
Amerika Birleşik Devletleri'nde eski bir Monsanto çalışanı hakkında endüstriyel casusluk ve ticari sır hırsızlığı suçlarından dava açıldı. Çinli çalışan suçlu bulunursa 75 yıla kadar hapis cezası alabilir.
Bakanlığın açıklamasına göre 42 yaşındaki Haitao Xiang 2008'den 2017'ye kadar ABD'li tarım ilacı üreticisi Monsanto şirketine bağlı Climate Corporation'ın bir çalışanıydı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:19
ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye 'S-400'den kurtulun' çağrısı ABD Senatosu'nda "soykırım" oylamasına yine geçit yok Erzurum'da "Uzaylılar yazdı" denilen yazı, babasının gözüne girmeye çalışan gencin işi çıktı Ankara Garı patlaması davasında yeni görüntüler ortaya çıktı