ABD'de CDC, asemptomatik Kovid-19 hastalarının karantina süresini 5 güne indirdi - Son Dakika

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Kovid-19'a yakalanan ancak semptom göstermeyen kişilerin karantina süresini 10 günden 5 güne indirdi.

CDC'ye göre, asemptomatik Kovid-19 hastalarına bundan sonra 5 gün karantina uygulanacak.

Karantina sonrası asemptomatik Kovid-19 hastalarının, 5 gün boyunca çevresindeki kişilerin yanında maske takması gerekecek.

Bağışıklık artıran 3. doz hatırlatma aşısını yaptıranlar ise Kovid-19'a maruz kalsalar dahi karantinaya girmek zorunda kalmayacak ancak bu kişilerin 10 gün boyunca maske takması zorunluluğu bulunuyor.

ABD'de Kovid-19 yüzünden hastaneye yatan çocukların sayısı hızla artıyor

Öte yandan ABD'de Kovid-19 yüzünden hastaneye yatan çocukların sayısı eylül ayından beri en yüksek seviyelere ulaştı.

Son bir ayda ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı yüzde 60 artarak yaklaşık 2 bin oldu.

New York'ta ise virüs nedeniyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı son 3 haftada 5 kat artarak 109'a çıktı.

Dr. Fauci'den iç hat uçuşlara aşı zorunluğu önerisi

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, iç hat uçuşlarına aşı zorunluluğu getirilmesi önerisinde bulundu.

Aşıyı zorunlu kılınca daha fazla kişinin aşı yaptıracağını belirten Fauci, iç hat uçuşlara aşı zorunluğu getirilmesinin ciddi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.