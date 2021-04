ABD'de CDC'den hamilelere 'aşı yaptırın' tavsiyesi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), anne adayları arasında koronavirüs aşısı kullanımına dair yapılan çalışmadan elde edilen ön verilerde, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının hem kadınlar hem de bebekleri için güvenli olduğunun ortaya çıkmasının ardından hamile kadınların aşı yaptırmasına yönelik öneride bulundu.

Birkaç gün önce The New England Journal of Medicine'de yayınlanan ve CDC tarafından yapılan çalışmada 35 bin 691 kadından alınan verilerde hamile kadınların aşı yaptırmasında bir tehlike bulunmadığı ortaya çıktı. Araştırmada, hamileliğini tamamlayan 827 katılımcının düşük yapma oranlarının pandemiden önce gözlemlenen oranlarla aynı olduğu ifade edildi. Bunun üzerine CDC, hamile kadınların aşı yaptırması yönünde öneride bulundu.

"BU KİŞİSEL BİR KARAR ANCAK GÜVENLİK İÇİN TEŞVİK EDİYORUZ"

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky dün yaptığı açıklamada üçüncü üç aylık dönemde aşılanan kişiler veya bebekleri için güvenlik kaygısı gözlenmediğini belirterek, "Bu nedenle CDC hamile kişilerin Coivd-19 aşısı yaptırmasını tavsiye ediyor. Bunun son derece kişisel bir karar olduğunu biliyoruz ve insanları kendileri ve bebekleri için en iyi olanı belirlemek için doktorlarıyla konuşmaya teşvik ediyorum" ifadelerini kullandı.