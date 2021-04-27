ABD'de CDC'den yeni maske kararı - Son Dakika

ABD'de CDC'den yeni maske kararı

27.04.2021 21:17
ABD'de CDC'den yeni maske kararı, System.String[]

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ABD'de korona virüse (Covid-19) karşı tam olarak aşılanmış kişilere maske kısıtlamasının hafifletildiğini belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ABD'de korona virüse (Covid-19) karşı tam olarak aşılanmış kişilere maske kısıtlamasının hafifletildiğini belirtti. CDC, tamamen aşılanmış kişilerin, tek başlarına veya aile üyeleriyle birlikte dışarıda yürüyüş, koşu, veya bisiklete binerken maskelerini çıkarabileceklerini kaydetti.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkede Covid-19'a karşı tamamen aşılanmış vatandaşlara yönelik maske kullanımı hususunda yeni yönlendirmelerini açıkladı. CDC Direktörü Doktor Rochelle Walensky Beyaz Saray basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, ABD'de Covid-19'a karşı tamamen aşılanmış kişilerin, dışarıda tek başlarına veya aile üyeleriyle birlikte yürürken, koşarken veya bisiklete binerken maskelerini çıkarabileceklerini ifade etti. Tamamen aşılanmış kişilerin, birden fazla haneden arkadaşlarıyla birlikte açık hava restoranında yemek yerken maskesiz durabileceğini belirten Walensky, tamamen aşılanmış kişilerin kendileri gibi tamamen aşılanan aile üyeleri ve arkadaşlarıyla yaptığı küçük açık hava toplantılarında veya Covid-19'a karşı tamamen aşılanmış ve aşılanmamış insanların bir arada bulunduğu yerlerde maskelerini çıkarabileceklerini kaydetti.

Ayrıca CDC'nin, büyük ölçekli toplantılardan kaçınmaya devam etmenin yanı sıra, tamamen aşılanmış kişilerin de orta ölçekli toplantılardan kaçınması gerektiğine dikkat çektiğini bildiren Walensky, CDC'nin canlı performans, geçit töreni veya spor etkinliği gibi kalabalık bir açık hava etkinliğine katılmayı tercih eden tamamen aşılanmış kişilerin maske takmalarını önerildiğini ifade etti. Maskelerin yine de kamuya açık dış ortamlarda ve gerekli oldukları yerlerde takılması gerektiğini belirten Walensky, CDC'nin alışveriş merkezi, sinema veya müze gibi kapalı kamusal alanlarda ise maske takmayı önermeye devam ettiğinin altını çizdi. Doktor Walensky, ev veya yurt gibi bir grup ortamında yaşayan veya çalışan tamamen aşılanmış ABD'lilerin, Covid-19'a yakalanan birinin yanında bulunması halinde, artık 14 gün boyunca başkalarından uzak durmasına gerek olmadığını ifade etti. Fakat semptom göstermeseler dahi yine de test olmaları gerektiğini kaydetti.

-İHA-

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'de CDC'den yeni maske kararı - Son Dakika


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