ABD'de cenaze töreninde silahlı saldırı paniği - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de cenaze töreninde silahlı saldırı paniği

04.06.2022 00:58
ABD'de cenaze töreninde silahlı saldırı paniği

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki bir mezarlıkta cenaze töreninde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 20-30 el silah sesi duyulurken 2 kişi yaralandı.

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki bir mezarlıkta cenaze töreninde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 20-30 el silah sesi duyulurken 2 kişi yaralandı. Yaşanan panik cep telefonu kamerası ile an be an görüntülendi. Iowa eyaletinde ise Cornerstone Kilisesi'nin otoparkında 2 kadın, silahla vurularak öldürüldü.

ABD'de silahlı saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Wisconsin eyaletine bağlı Racine kentindeki Graceland Mezarlığı, silahlı saldırıya sahne oldu. Geçtiğimiz 20 Mayıs'ta polis tarafından vurularak öldürülen 37 yaşındaki Da'Shontay King'in cenaze töreninde bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Korkunç anlar törendeki bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırıyla birlikte büyük korku yaşandığı, çevredekilerin panikle kaçıştığı görüldü. King'in kardeşi Natasha Mullen, "Onu defnetmek için mezarlıktaydık ve bir anda her yerde mermiler uçmaya başladı" dedi. Cenaze törenine doğru çok sayıda el ateş edildiğini açıklayan Racine polisi, 2 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Görgü tanıkları ise 20 ila 30 el silah sesi duyduklarını söyledi.

Saldırganın akıbetine yönelik bir açıklama yapılmadı.

Çocuklar için sokağa çıkma yasağı

Racine Belediye Başkanı Cory Mason yaptığı açıklamada, "Bir aile, sevdiği birinin kaybının yasını tutarken mezarlıkta gerçekleştirilen korkunç saldırı, toplumumuzdaki bu şiddet failleri için yeni bir dip nokta. Şiddet sona ermeli" ifadelerini kullandı. Mason, çocuklara yönelik hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini, 18 yaşın altındaki herkesin yerel saatle 23.00'te evde olması gerektiğini bildirdi.

Iowa'da kilisede silahlı saldırı: 2 ölü

Silahlı saldırı gerçekleştirilen diğer bir eyalet ise Iowa oldu. Story County Şerif Ofisinden yapılan açıklamaya göre bir saldırgan, Cornerstone Kilisesi'nin otoparkında 2 kadını silahla hedef alarak öldürdü, ardından kendi yaşamına son verdi. - WISCONSIN

YORUMLAR
500
Washington Post: ABD'de kitlesel silahlı saldırıların failleri bazı ortak özelliklere sahip Washington Post: ABD'de kitlesel silahlı saldırıların failleri bazı ortak özelliklere sahip New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de cenaze töreninde silahlı saldırı paniği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:37 Putin, gıda krizinin çözümü için Belarus'u işaret etti
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
22:10 Melek Mosso yerine sahne alacak Seda Sayan Isparta'ya gidemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 01:04:16. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de cenaze töreninde silahlı saldırı paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement