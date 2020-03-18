ABD'de cenaze törenleri, fiziki katılımın azaltılması için internet üzerinden yayınlanabilir - Son Dakika

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ABD'de cenaze törenleri, fiziki katılımın azaltılması için internet üzerinden yayınlanabilir
6 saat önce
NEW ABD'de etkisini artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık yetkililerinin, fiziki katılımın azaltılması için cenaze törenlerinin internet üzerinden canlı olarak yayınlanmasını önerdiği belirtildi.
NEW ABD'de etkisini artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık yetkililerinin, fiziki katılımın azaltılması için cenaze törenlerinin internet üzerinden canlı olarak yayınlanmasını önerdiği belirtildi.
ABD basınında yer alan haberlerde, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) Ulusal Cenaze Direktörleri Birliği (NFDA) ile bir görüşme yaptığı ifade edildi.
Görüşmede, CDC'den Dr. David Berendes'in, NFDA yetkililerine, fiziki katılımı azaltmak amacıyla cenaze törenlerinin ölen kişinin yakınları için internet üzerinden canlı yayınlanmasını önerdiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:22 Kaynak: AA
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